鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至5.25元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.35元下修至5.25元，其中最高估值6.6元，最低估值4.36元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|6.6
|8
|最低值
|4.36
|6.3
|平均值
|5.38
|7.31
|中位數
|5.25
|7.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|21,838,153.08
|23,622,119.66
|最低值
|13,990,000
|22,063,000
|平均值
|20,255,207.26
|22,873,073.33
|中位數
|21,129,252.5
|22,889,247
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.07
|5.64
|5.18
|9.26
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
|24,115,084
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。