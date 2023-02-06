盤中速報 - 雲品(2748)急拉2.23%報68.9元，成交606張

雲品(2748-TW)近5分K漲速2.23%，06日09:07報68.9元，成交606張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雲品(2748-TW)近5日股價上漲3.54%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.61%。台灣加權指數上漲4.48%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+882 張
- 外資買賣超：+127 張
- 投信買賣超：+217 張
- 自營商買賣超：+538 張
- 融資增減：+611 張
- 融券增減：+145 張
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投組標的成分
40%
2482
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