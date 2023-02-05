鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至30.47元，預估目標價為836元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對創意(3443-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.25元上修至30.47元，其中最高估值36.01元，最低估值26.99元，預估目標價為836元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 36.01 36.65
最低值 26.99 29.02
平均值 30.7 34.07
中位數 30.47 34.52

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 28,890,000 33,542,000
最低值 25,020,000 29,962,000
平均值 27,497,310.11 31,796,139.52
中位數 27,737,519 31,929,997

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 27.69 10.9 6.34 4.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		 24,039,671 15,107,915 13,569,441 10,710,068

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3443/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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