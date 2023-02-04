鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至30.47元，預估目標價為836元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對創意(3443-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.25元上修至30.47元，其中最高估值36.01元，最低估值26.99元，預估目標價為836元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|36.01
|36.65
|最低值
|26.99
|29.02
|平均值
|30.7
|34.07
|中位數
|30.47
|34.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|28,890,000
|33,542,000
|最低值
|25,020,000
|29,962,000
|平均值
|27,497,310.11
|31,796,139.52
|中位數
|27,737,519
|31,929,997
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.69
|10.9
|6.34
|4.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
|10,710,068
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3443/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。