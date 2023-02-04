地方喊修財劃法 財政部允諾適時評估

超過 20 年未修財政收支劃分法再度浮上檯面，財政部今 (4) 日對此回應，現行的統籌分配稅款分配公式，在直轄市部分已有財政能力指標，縣市部分則採基準財政收支差額分配，具有均衡區域發展效果，但也強調會適時評估，並尋求共識。

陳建仁內閣 2 日舉行上任後首次行政院院會，同時邀請六都縣市首長列席，藍營地方首長有備而來，趁勢拋出財劃法修正議題，認為財劃法已長達 20 年沒修法，呼籲「是時候該修正財劃法」。

對此，財政部今日指出，目前的統籌稅款分配公式，在直轄市部分，已有財政能力指標，至於其他縣市，主要採基準財政收支差額分配，均具均衡區域發展效果。

財政部表示，在直轄市及縣市分配部分，也將營利事業營業額列為分配指標之一，適度回饋地方政府招商努力，具激勵地方財政努力功能。

財政部進一步指出，地方財政因統籌稅款挹注，使得財政狀況已有顯著改善，自有財源比率已近 70%；其他較受關注的縣市財政，1 年以上債務未償餘額也從 2016 年的 1593 億元持續下降，2022 年已降至 1317 億元，減少 276 億元。

但財政部也說，隨著中央及地方財政情勢已有所改變，將通盤審視財經情勢變化，審慎檢討各級政府財政收支劃分，並適時徵詢意見凝聚共識。

根據財政部統計，統籌稅款規模隨稅收成長已逐年增加，2016 年度為 2591 億元，到了 2022 年已增至 3858 億元，增加 1267 億元。

其中 2022 年普通統籌稅款較預算通知分配數增加 729 億元，已全數按公式設算分配地方政府，每一地方政府相當於增加 3 個月的分配金額，整體而言，對地方財源挹注應有顯著助益。