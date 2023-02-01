新財長就定位 新會期優先推動三大法案「要讓年輕人有感」

財政部長莊翠雲正式走馬上任，根據財政部高層透露，隨著立法院新會期開議，財政部將優先推動包括房屋稅條例修正草案、海關進口稅則、權證避險降稅等三大法案修法，施政目標首重「讓年輕人有感」。

陳建仁內閣定調為溫暖、堅韌的內閣團隊，而新上任的財長自然也會遵循這個大原則，在制定推動政策時除多傾聽民意外，也要融入柔性的力量。據了解，新財長莊翠雲上任後就積極拜會朝野立委，將已經付委或通過初審的法案列為新會期優先推動目標。

其中房屋稅條列修正草案，目前只要房屋現值 10 萬元即可免稅，為杜絕法人與自然人以分割小坪數，以「化整為零」的方式避稅，修法將限縮自然人以三戶為限，同時排除法人適用，目前立法院財委會已經通過初審。

另外，海關進口稅則修正草案，包括稅則與稅號目標與國際接軌；證交稅條例修正草案，主要是針對權證避險的證交稅從現行的千分之 3 降為千分之 1，相關實施辦法為期 5 年。

至於施政要如何讓人民、甚至是年輕人有感？據悉，包括與年輕人息息相關的房貸、學貸等財政部將善用金融或租稅等工具，像是由國產署推動社宅用地、青安貸款等，降低年輕人負擔。

另外，先前立委倡議的房租改列特別扣除額是否有望推出，據悉，考量現階段的綜所稅申報戶有近 5 成免稅，如果再繼續減稅，恐怕只有高所得者可以享受，多數人無法享受其好處，基於租稅公平還要再研議。

財政部高層透露，新財長莊翠雲上任後，施政目標主要有三大方向，包括落實社會照顧且要讓年輕人有感，落實院長服務人民的目標，同時也要兼顧財政韌性與永續性。