〈能源盤後〉市場等農曆年後 釐清中國需求狀況 原油下跌 本周收低

由於投資者等待中國需求在農曆新年假期後明朗化，原油期貨價格周五 (3 日) 下跌，本周收低。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.49 美元或 3.3%，收每桶 73.39 美元，為 1 月 4 日以來最低點，且本周下跌 7.9%。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 2.23 美元或 2.7%，收每桶 79.94 美元，收在 1 月 9 日以來最低點，且本周下跌 7.5%。

3 月交割的汽油期貨價格下跌近 5.4%，收每加侖 2.321 美元，本周跌逾 10%。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.2%，收每加侖 2.7753 美元，本周跌近 13%。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 2.41 美元，觸及 2020 年 12 月以來最低點，本周下挫 15%，且今年迄今已崩跌 46%。

市場推動力

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，本周石油艱難，因為需求前景的樂觀情緒降溫，且國庫存增加，使空頭處於強勢地位。

美國能源署 (EIA) 周三公布，上周 (1/27 止) 美國原油庫存增加 410 萬桶，遠超過分析師預期增加的 30 萬桶，且為連續第六周庫存增加，石油產品庫存同樣增加。

德國商銀策略師 Carsten Fritsch 周五報告指出，自年初以來的庫存增加達 3200 萬桶。 汽油庫存最近連 4 周增加，共計 1200 萬桶，蒸餾油庫存也創下今年來首次周庫存數據上升。每年此時庫存通常下降。換句話說，1 月時美國石油市場供應相當充足。

Fritsch 指出，經過本周油價下滑，投資者將關注中國需求復甦的程度，以及歐盟對俄羅斯燃料產品進口的禁運令於 2 月 5 日生效後的影響，與俄油限價措施的效果。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 認為，就像對俄羅斯原油的制裁一樣，歐盟對俄羅斯石油產品的禁令不太可能使其石油離開市場，只會導致全球流動的重新調整，因此影響不大。

Smith 指出，事實上歐盟 27 個近幾個月還增加了對俄羅斯柴油的採購量，以確保供應充足。俄羅斯出口到歐盟 27 國的柴油在 12 月創下歷史新高，流動量到 1 月期間才開始大幅下降。

另一方面，Smith 指出，中國產品需求在航空燃料的帶動下正在反彈，但農曆新年使需求前景變得複雜，隨著經濟自下個月起恢復到較正常的環境，狀況應該會更明朗化。

與此同時，DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，周五發布的美國就業和 ISM 數據讓一些市場參與者「短暫地」樂觀看待石油需求。

1 月新增就業增加 51.7 萬人，創 6 個月來最大增加程度。1 月 ISM 非製造業指數勁升至 55.2 ，將上個月該指數陷入 49.6 的萎縮局面扭轉回來。

Vincent 提醒，這些數據都是回溯性質。他指出，美國 1 月份精煉燃料需求數據顯示，汽油需求為 2021 年 1 月以來最低，柴油需求則較去年同期下降 14%。「這令人質疑周五的宏觀經濟數據是季節性調整，也凸顯工業部門的疲軟。」

另外，樂觀的經濟數據公布後，美元走強，ICE 美元指數周五上升 1.20% 至 102.94，令石油等美元計價的大宗商品承壓。