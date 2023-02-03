傳「迷因股天王」柯恩購買大量股票 Nordstrom盤前一度飆漲近30%

美國高檔連鎖百貨諾斯壯（Nordstrom）周五（3 日）美股盤前一度飆漲近 30%，此前有傳聞表示，維權投資人和「迷因股天王」、GameStop(GME-US) 董事長柯恩（Ryan Cohen）購買諾斯壯股份。

截稿前，諾斯壯 (JWN-US) 盤前飆漲 25.73%，每股暫報 26.58 美元。

《華爾街日報》（WSJ）周四晚間援引知情人士消息報導，柯恩正在收購諾斯壯「相當大的股份」，同時考慮改組董事會。報導指出，柯恩現在是諾斯壯的五大非家族股東之一。

諾斯壯聲明表示，雖然柯恩幾年來並未尋求與公司進行任何討論，但願意傾聽他的觀點，就如同對公司對待所有股東一般，未來將繼續採取最符合公司和股東利益的行動。

有關柯恩的消息傳出幾周前，諾斯壯表示去年年底購物季營收低迷並下調今年財測，外界認為該公司不得不大幅降價以緩解庫存過剩問題。諾斯壯將於 3 月 2 日公布最新財報。

柯恩創立線上寵物用品零售公司 Chewy(CHWY-US)，有「迷因股天王」的稱號，同時也是廣受 Reddit 論壇網民青睞迷因股 GameStop 的董事長。

柯恩還曾引發陷入困境的連鎖零售居家用品商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 的股價反彈，隨後拋售該股，預估 Bed Bath & Beyond 隨時會聲請破產保護。

CNBC 報導指出，科恩似乎再次將矛頭對準 Bed Bath&Beyond 前執行長特里頓（Mark Tritton），特里頓在諾斯壯董事會任職已近 3 年，此前他曾於 2009 年至 2016 年在諾斯壯工作。

根據 WSJ 報導，柯恩認為，有鑑於特里頓之前在該公司工作的經驗，他不應該決定諾斯壯家族成員的薪酬，因為這些家族成員也是該零售商的高層。