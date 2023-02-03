經濟部投審會通過 薪宇科技、意德士加碼投資台灣

經濟部投資台灣事務所今 (3) 日再添 4 家企業擴大投資台灣，包括一家專業記憶體供應商、薪宇科技、意德士科技、八方環球，累計投資台灣三大方案已吸引 1314 家企業，投資超過 1 兆 9289 億元投資，預估可創造 14 萬 2530 個本國就業機會。

經濟部表示，某專業工規快閃記憶體和動態隨機記憶體模組產品供應商，為因應智慧製造市場趨勢、積極響應國家能源轉型政策，預計增聘本國員工 34 名，投入 14 億元在高雄南部科學園區橋頭園區興建新廠，並建立智慧製造生產線及智慧倉儲。

薪宇科技則致力在石英材料供應、石英產品製造，因技術純熟獲得半導體大廠青睞，公司早在 2019 年 9 月通過第 1 件中小企業投資方案，這次再加碼 8 億元申請第 2 案，將在新竹鳳山工業區興建廠房，計劃增聘 45 名本國員工，增設智慧化 12 吋 / 8 吋半導體製造用石英產線。

意德士科技致力在半導體零組件事業，主要供應氟化橡膠密封材產品、真空吸盤、靜電吸盤及陶瓷零組件，由於 5G、AI、物聯網、智慧製造、車用電子及醫療需求推升之下，估晶圓廠設備支出將持續成長，公司為持續串聯國內、外上下游半導體供應鏈，斥資逾 5 億元在新竹縣竹東鎮興建廠房，導入智慧製造系統。

另一方面，經濟部說，八方環球主要從事水產食品加工業，有感於在水產旺季時，冷凍倉儲常常一櫃難求，此外，為配合嘉義縣政府在布袋鎮設置「水產精品加值產業園區」計劃招募本國員工 21 名，投入逾 2 億元擴增冷鏈倉儲 / 運輸服務，也規劃在嘉義縣布袋興建廠房，導入頂級智慧化冷鏈倉儲系統。