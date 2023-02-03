根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.05元上修至3.2元，其中最高估值4.71元，最低估值2.03元，預估目標價為77.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|4.71
|4.9
|最低值
|2.03
|2.4
|平均值
|3.37
|3.66
|中位數
|3.2
|3.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|858,962,602.75
|869,194,159.98
|最低值
|675,665,000
|679,980,000
|平均值
|780,928,135.11
|778,464,794.5
|中位數
|800,182,000
|773,401,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.19
|0.78
|3.86
|6.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
|767,550,218
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6505/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至3.2元，預估目標價為77.5元
- 盤中速報 - 油電燃氣類指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額1.13億
- 今年油價霧裡看花 台塑化陳寶郎點出四大因素
- 〈名人書單〉台塑化陳寶郎化《數位轉型力》為力量 推動煉油廠數位管理
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至3.05元，預估目標價為79元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。