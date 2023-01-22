鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至3.05元，預估目標價為79元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.2元下修至3.05元，其中最高估值4.37元，最低估值2.03元，預估目標價為79元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|4.37
|4.9
|最低值
|2.03
|2.4
|平均值
|3.26
|3.79
|中位數
|3.05
|3.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|858,962,602.75
|869,194,159.98
|最低值
|675,665,000
|679,980,000
|平均值
|789,114,625.33
|783,890,662.93
|中位數
|802,651,000
|781,219,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.19
|0.78
|3.86
|6.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
|767,550,218
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。