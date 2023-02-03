沈榮津掌舵台灣金董座正式上任 目標助攻產業發展

前行政院副院長沈榮津今 (3) 日接掌台灣金控董事長，台灣金控今天發布新聞稿指出，沈榮津長年深耕經濟領域亦嫻熟產業生態，未來將借重其產業經驗，帶領台灣金掌握產業需求，帶領台灣金掌握新契機，邁向新里程碑。

台灣金控今天召開董事會，推舉沈榮津擔任金控董事長，原金控董事長呂桔誠則專任台灣銀行董事長，上午進行交接儀式，由財政部次長阮清華擔任監交人。

台灣金控今天發布新聞稿指出，沈榮津在擔任行政院副院長任內，領導財經內閣給予產業諸多指導，任內推動口罩國家隊，協助台灣在疫情期間能有充足的物資防疫；此外，包括紓困振興、離岸風電產業發展、帶動資金回流加速投資台灣，其政績不僅與民生經濟產業、金融服務業息息相關。

台灣金控表示，未來將借重沈榮津的產業經驗與專長，帶領台灣金更加貼近產業發展、掌握市場需求，發揮國營事業精神，協助產業轉型並促進經濟發展，領導集團邁向嶄新的里程碑。

台灣金控也肯定前金控董事長呂桔誠任內對集團的貢獻，台灣金指出，呂桔誠 2016 年 8 月接掌台灣金暨銀行董事長以來，透過深化資源整合策略、提升管理效能，帶領保險與證券子公司績效成長，讓金控集團脫胎換骨。

根據台灣金統計，2022 年包含政策性因素影響，金控全年稅前盈餘達 292.85 億元，經營績效創歷年新高紀錄，為台灣金打下厚實的營運基礎。



