盤中速報 - 義隆(2458)急跌-2.29%報107.0元，成交5,167張

義隆(2458-TW)近5分K跌速2.29%，02日10:54報107.0元，成交5,167張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
義隆(2458-TW)近5日股價上漲12.09%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.41%。台灣加權指數上漲3.26%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,433 張
- 外資買賣超：+457 張
- 投信買賣超：+393 張
- 自營商買賣超：+583 張
- 融資增減：-229 張
- 融券增減：+71 張
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+31.94%
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原投組報酬率
+23.23%
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投組標的成分
40%
5258
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20%
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