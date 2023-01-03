電金傳同步走低 2023年開紅盤日再陷萬四保衛戰

美股疲弱，連累台股 2023 年開紅盤開低走低，電金傳三大族群同步下跌，權王台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 等電子權值股早盤連袂下挫，拖累大盤指數早盤再度陷入萬四關卡保衛戰。

美股四大指數 2022 年封關日全盤皆墨，台股 2023 年第一個交易日也出師不利，今 (3) 日開紅盤股匯雙挫，台股開盤下跌 29 點，在台積電等電子權值股領跌下，指數低點下探 14054 點。

台積電早盤以 446 元開出後，股價就在平盤下整理，早盤低點來到 444 元；聯電同樣在平盤下游走，股價在 40.5 元震盪整理，鴻海股價在日前跌破百元後，今天股價同樣在平盤下整理，早盤股價在 98 元附近震盪整理。

航海王今天同樣成為賣單調節目標，早盤僅建新國際 (8367-TW)、台驊投控 (2636-TW)、萬海 (2615-TW) 股價相對有撐，貨櫃指標股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)，航空雙雄華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 跌幅較大，分別下跌 1.3%、2.66%。

觀光股今天也難逃殺機，美食 - KY(2723-TW)、雲品 (2748-TW) 盤中大跌逾 4%、八方雲集 (2753-TW)、王品 (2727-TW) 賣壓也不輕，拖累股價分別有 2%~3%。

由於今天農曆新年來得較早，距離 17 日封關日只剩 11 個交易日，在美股續弱、外資尚未大幅回流，加上內資可能提前獲利了結，現金落袋為安等因素影響下，預期 1 月股市持續震盪整理機率大，短線慎防漲多個股成賣單調節對象。