中國80家半導體上市公司 去年半數虧損 淨利最多降611%

目前中國已有 80 家半導體公司發布去年財報預告，預告虧損者有 41 家，比重超過一半，且消費電子和半導體設計公司淪為重災區。

《第一財經》報導，以 1 月 31 日為例，wind 數據顯示，有 25 家半導體上市公司公布去年財報預告，其中 17 家預告淨利潤為負值，4 家預告首次虧損，12 家淨利潤降幅超過 100%。

博通集成 (603068-CN) 預告，去年歸母淨利潤為人民幣（下同）-2 億至 - 2.5 億元，銳減 442% 至 528%。天岳先進預估歸股淨利潤為 - 1.55 億至 - 1.85 億元，預測扣非淨利潤為 -2.2 億至 - 2.6 億元。

敏芯股份 (688286-CN) 預告，去年歸母淨利潤為 - 6,350 萬至 - 4,850 萬元，較一年前減少 490.37% 到 611.11%。

憑借指紋識別晶片和觸控晶片一度受市場熱捧的匯頂科技 (603160-CN) ，也預告去年歸母淨利潤虧損 9 億至 6 億元，歸母扣非淨利潤虧損 10.2 億至 7.2 億元。值得關注的是，這是匯頂科技上市以來首次虧損。

此外，不少國際半導體巨頭也交出表現較差的財報。英特爾於 1 月 26 日晚間公布上季和全年財報，全年營收為 631 億美元，下降 16%。英特爾執行長基辛格將上述表現歸咎於「經濟和市場逆風」。

下游消費市場需求疲軟和去庫存是上述公司利潤減少的主因。長城證券表示，博通集成目前產品應用類別主要包括 5.8G 產品、Wi-Fi 產品、藍牙數傳、通用無線、對講機、廣播收發、藍牙音頻、無線麥克風等。因疫情管控影響，公司業務拓展、訂單生產及銷售物流效率有所降低；另外，全球宏觀經濟形勢波動引發下游市場需求降溫，導致去年以來博通集成營收減少。

博通集成表示，預減原因及影響因素包括：營收減少；研發費用增加；公司終止股權激勵計畫，依會計準則認列費用；公司根據存貨等資產情況相應計提資產減值損失。

下游手機市場疲軟重創匯頂科技業務。指紋識別晶片和觸控晶片是匯頂科技兩大主力產品，主要應用於智慧終端、物聯網及汽車電子領域。

根據 Canalys 公布的數據，上季全球智慧手機出貨量較一年前減少 17%。市場需求疲弱，渠道商也更為謹慎接收新庫存，去年全年出貨量不到 12 億部，減少 11%。

匯頂科技表示，公司產品大部分依賴智慧手機市場，受國際形勢、宏觀經濟及疫情影響，客戶需求下降。同時，主要產品競爭加劇，銷售價格承壓，導致去年營收減少 35% 到 45%。