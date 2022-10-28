〈財報〉埃克森美孚第3季獲利爆增 幾與蘋果公司相當

埃克森美孚 (Exxon Mobil Corp)(XOM-US) 周五 (28 日) 發布的財報業績打破預期，因為飆升的能源價格推動了創紀錄的單季獲利，幾乎與科技巨頭蘋果公司 (AAPL-US) 的獲利相當。

其第 3 季淨利達 196.6 億美元，遠遠超過華爾街上調後的預測，因為飆升的天然氣和油價使其獲利接近蘋果同期淨利 207 億美元。

2013 年時，埃克森美孚是按市值計算的美國最大上市公司，後來被蘋果公司取代。

由於需求上升和能源市場供應不足，又逢西方對俄羅斯入侵烏克蘭進行制裁，石油公司獲利今年飆升。美國對歐洲的天然氣和石油出口猛增，並有望創下該產業的歷史獲利記錄。

這家美國最大石油生產商每股獲利 4.68 美元，超過華爾街 3.89 美元的普遍預期，原因是天然氣獲利大幅增加、油價持續高企和燃料銷售強勁。

埃克森美孚上季業績領先石油巨頭 5 大生產商，其第 3 季獲利幾乎是同行的 2 倍，遠遠領先於同行殼牌 (SHEL-US) 和 TotalEnergies (TTE-US)。在歐洲競爭對手轉向再生能源之際，其加倍開採石化燃料的決定雖備受批評，卻有助於其獲利。

財務長米克爾斯 (Kathryn Mikells) 表示，「我們過去 5 年的投資，包括在疫情低谷時期，真正推動了我們今天的業績。」

埃克森美孚在今年前 9 個月獲利 430 億美元，較 2008 年同期增加 19%，當時油價創下每桶 140 美元的創紀錄水平。

她說，該公司上季在新的石油和天然氣項目上花費 57.3 億美元，比去年同期成長 24%，並且全年仍可望實現 210 億至 240 億美元的投資目標。

美國總統拜登再次呼籲企業將今年能源價格上漲帶來的意外利潤投資於生產，而不是回購自家股票。

米克爾斯表示，埃克森美孚將在 2023 年之前維持其 300 億美元的股票回購計畫，同時增加股利。它宣布第 4 季每股股利為 91 美分，上漲 3 美分，今年將向股東支付 150 億美元。

由於油價高於每桶 96 美元，本周埃克森美孚股價一度升至盤中高點 109.58 美元。

美國天然氣價格第 3 季平均價格為每百萬英熱單位 (mmBtu) 7.95 美元，比第 2 季上漲 10%。同期布蘭特原油價格從 4 月至 6 月的平均 109 美元降至每桶 98 美元。

埃克森美孚表示，其二疊紀盆地的石油和天然氣產量接近每天 56 萬桶石油當量 (boed)，創歷史新高。比一年前增加 11% 或每天 50000 桶。

圭亞那產油量較上季增加近 10 萬桶油當量；埃克森美孚領導的財團負責該南美國家的所有產出，這也有助於業績。

但產量受到其撤出俄羅斯的影響，在莫斯科入侵烏克蘭後，該公司放棄了超過 40 億美元的資產和 22 萬桶油當量的設施。埃克森美孚表示其資產已被徵用。

因此，該公司將全年產量預測下修約每天 10 萬桶。

米克爾斯說：「我們全年產量將達每天約 370 萬桶」，低於 2 月設定的 380 萬桶目標。