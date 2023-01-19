〈瑞昱法說〉去年賺逾三個股本 今年營運力拚優於去年

瑞昱 (2379-TW) 今 (19) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受客戶需求放緩、認列存貨跌價損失影響，不僅營收規模收斂、雙率也跟著大減，導致獲利下探兩年半新低，每股純益 4.16 元，全年則為 31.62 元，仍賺逾三個股本。

展望今年，副總黃依瑋表示，由於整體經濟環境影響終端需求放緩、中國疫情干擾以及地緣政治影響，半導體產業正面臨庫存調整，預計今年第一季營運落底，下半年也會比上半年好，且將是報復性反轉，全年力拚優於去年。

針對 WiFi 需求，黃依瑋認為，去年第四季 WiFi 市場明顯降溫，不過隨著庫存陸續去化，第一季底或第二季初可望看到反彈，預計 WiFi 6 占整體 WiFi 營收的比重將從去年的 20%，提升至今年的 40%，相當於倍增。

至於 WiFi 7，則預計待 2024 年才會推出，預期 WiFi 6E 應屬於過渡產品；觀察 WiFi 6 在各產品線滲透率，去年 PC 應用約 50-60%、路由器約 40-50%，今年兩大應用滲透率皆再增 10 個百分點。

瑞昱去年第四季營收 217.62 億元，季減 26.9%，年減 20.5%，毛利率 43.7%，季減 4.3 個百分點，年減 9.2 個百分點，營益率 8.1%，季減 5.5 個百分點，年減 9 個百分點，稅後純益 21.34 億元，季減 49.3%，年減 53.7%，每股稅後純益 4.16 元。

瑞昱去年全年營收 1117.9 億元，年增 6%，毛利率 48.9%，年減 1.5 個百分點，營益率 14.1%，年減 2.3 個百分點，稅後純益 162.04 億元，年減 3.8%，每股稅後純益 31.62 元。