PSVR2預購成績不佳 傳索尼將出貨量減半至100萬台

由於預購訂單令人失望，索尼 (Sony) 大幅削減了 PlayStation VR2 設備出貨量至約 100 萬台，這表明大肆宣傳但未經證實的 VR 領域，市場需求幾乎沒有改善。

知情人士表示，索尼此前的目標是在發布當季準備好 200 萬台設備，並藉此推動用戶增長與 VR 普及，但在預購失利後，直接將出貨量預測減半至約 100 萬台。

全球消費者接受 VR 的速度沒有最初預想的那麽快，部分原因是缺乏可以展示這一技術的遊戲。據 IDC 估計，全球 AR 和 VR 頭戴裝置的出貨量在 2022 年下跌之後，預計今年將增長 32%，達到 1280 萬台。

VR 市場目前由 Meta 的 Quest 系列主導，占有近 85% 的份額。索尼不在前五名之列，其第一代 PSVR 甚至未能獲得 1% 的份額。

索尼於去年 11 月開始以邀請的方式，接受 PSVR2 的預購，但很快放寬了條件，任何想購買該設備的人都可以訂購。PSVR2 的售價爲 549 美元，僅適用索尼的 PlayStation 5 主機 (起售價爲 399 美元)。

據分析師稱，索尼新一代 VR 的成本、與其他遊戲機的不兼容，可能會將其限制在小衆市場。

相關人士表示，索尼曾預計《地平線：山之呼喚》等首發遊戲將吸引強勁需求，但新一代硬體的定價可能會降低消費者的購買欲望。

索尼股價周二在東京發布消息後回吐漲幅，收盤價略低於開盤價。

麥格理資本分析師 Damian Thong 說：「PSVR2 只不過是 PS5 的一個昂貴配件。」

瑞銀證券分析師 Kenji Fukuyama 認為，目前的頭戴式顯示器體積龐大，很難讓自己每天都使用。此一平台對軟體製造商開發遊戲也沒有吸引力，因為它不能保證強勁的銷售。 「增強現實 (AR) 或混合現實 (MR)，而不是虛擬現實 (VR)，可能會成為未來。」