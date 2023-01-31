中國七家航空業者示警 去年合計估虧損人民幣1,300億

中國航空業者周一（30 日）陸續發布去年財報預告，中國國航 (00753-HK) 、中國東航 (600115-CN) 、南方航空 (600029-CN) 、海航控股 (600221-CN) 、吉祥航空 (603885-CN) 、春秋航空 (601021-CN) 及華夏航空 (002928-CN) 均預估虧損，七家業者合計虧損超過人民幣（下同）1,300 億元，且國有三大航空業者虧損規模均在 300 億元以上。

公告顯示，中國國航預測去年全年淨虧損約 370 億元至 395 億元；中國東航估淨虧損 360 億元至 390 億元；南方航空預期淨虧損 303 億元至 332 億元。

據此測算，三大航空公司去年合計淨虧損介於 1,033 億至 1,117 億元，顯示指標性航空業者的虧損金額增加。2021 年，中國國航、中國東航及南方航空全年淨虧損分別為 166.4 億、122.14 億及 121.03 億元。

海航控股預期去年虧損 185 億至 220 億元；區域性航空業者吉祥航空預計淨虧損 35.7 億至 42.3 億元；廉航春秋航空預估虧損 23.5 億至 26 億元；支線航空業者華夏航空預測虧損 17 億至 19.8 億元。

最新財報預告顯示，與去年前三季虧損原因大致相同，需求下降、油價高漲及人民幣貶值，仍是上市航空公司全年預虧的主因。

「2022 年，受新冠疫情持續影響，旅客出行需求處於低位。公司各主基地市場遭受疫情反復衝擊，尤其是在北京市場的運力投入及總周轉量，降至疫情以來最低。同時，由於油價高漲、匯率波動等多重不利因素，公司經營改善的難度進一步加大，主業相關投資企業亦受到嚴重影響。」中國國航表示。

儘管如此，隨著中國政府調整防疫措施、宏觀經濟穩步改善，民航運輸市場已觸底反彈，航班量明顯回升。航空業者上月數據顯示，與去年 11 月相比，主要營運指標已經出現回升，尤其是國內航線。

春秋航空說，去年 12 月，「新十條」防疫政策和「乙類乙管」總體方案先後出爐，象徵民航業迎來轉捩點，國內積壓需求獲得釋放，春秋航空也迎來疫情以來第一個獲利的半程「春運」。

航班管家的數據顯示，今年「春運」前半段（1 月 7 日至 1 月 27 日）全國民航執行客運航班共計 23.7 萬班次，日均 11,297 班次，回到 2019 年同期的 76.3%，且國內恢復至 90.3%。