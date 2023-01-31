TCL科技預告去年純益大減97% 看大尺寸產品可望逐步回穩

中國 TCL 科技 (000100-CN) 日前發布去年業績預告，受全球經濟下行、消費需求萎縮、產業競爭加劇等因素影響，全年獲利大幅滑落，預期將年減 96-97%，但仍維持獲利，且第四季單季虧損收斂並接近損平之上，公司預期，隨產業整合加速、產能去化，加上下游需求復甦，大尺寸顯示產品價格、獲利將逐步回溫。

TCL 科技預告去年營收落在人民幣 1670-1696 億元、年增 2-4%，稅後純益則落在人民幣 2.55-3.58 億元、年減 96-97%，每股純益則落在人民幣 0.0186-0.0262 元，也較前一年度的人民幣 0.7463 元大幅滑落。

TCL 科技去年前三季純益約人民幣 2.81 億元、年減 96.92%，每股純益人民幣 0.0207 元，因此依此推算，TCL 科技去年第四季虧損收斂且單季落在損平之間，單季稅後純益落在虧損人民幣 0.26 億元到獲利人民幣 0.77 億元之間。

TCL 科技集團是以半導體顯示、新能源光伏及半導體材料為主要核心業務，TCL 科技表示，受地緣衝突、新冠疫情影響，半導體顯示行業下游需求不振，產品價格顯著低於上年同期，導致 TCL 華星全年業績大幅下滑，為推動產業供需良性，顯示產業龍頭廠商低稼動率運行，產業庫存自 2022 年第四季以來已處於低檔。

TCL 科技進一步指出，TCL 華星將堅守經營底線，推行極致降本增效，提升中尺寸和新型顯示產品占比，強化半導體顯示業務獲利能力，而新能源光伏及半導體材料則受惠全球能源結構轉型，相關業務保持快速成長。

相對於 TCL 科技去年全年仍維持獲利表現，南韓面板大廠 LG Display(LGD)27 日 公布去年第四季財報創下單季最高虧損紀錄，反映在經濟前景不明情況下，全球智慧手機、電腦和電視需求仍疲，導致 LGD 去年全年營業虧損高達 2.08 兆韓元。

台面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 同樣難避產業逆風，雖然尚未公布去年財報，但繼去年第二季單季轉虧後，第三季虧損再擴大至百億元，由於第四季營收規模進一步縮小，市場預期，雙虎第四季虧損仍將超過百億元，全年也將呈現虧損。

友達預計下周三 (2 月 8 日) 舉行實體法說會，屆時可望進一步公布去年第四季、全年財報。