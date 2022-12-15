凌巨明年營運拚穩健 續衝刺工控、車載市場

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今 (15) 日召開法說會並釋出營運展望，凌巨表示，受通膨、後疫情等大環境影響，今年消費性產品需求略低於預期，其他市場則符合預期，明年營運則力拚穩健，主因是客戶下單也相對保守，將續衝刺工控、車載市場，其中，車載市場將擴大進軍二輪市場。

凌巨表示，截至今年 11 月底，工控利基型產品營收比重達約 49%，較原預期 45-48% 高，反觀消費型產品則來到 14%，較原預期 15-17% 低，車載、其他則與預期 28-30%、10% 相當。

凌巨解釋，今年工控利基型產品在美國、日本均有新案放量出貨，推升營運比重優於預期，而消費性產品則反映全球通膨消費排擠，加上後疫情時代重回辦公室等因素，略有衰退，不過整體而言，凌巨今年營運在顯示器產業中相對穩健。

展望明年，凌巨預期工控利基型產品營收比重將來到 46-49%、車載則可望成長至 30-33%、消費性產品 13-15%、其他則不及 8%，凌巨指出，工控利基型產品將進一步開展航運、電子充電樁、醫療等過往未觸及的市場，而車用領域也將有後視鏡等新產品可望放量。

凌巨進一步說明，明年車載佔比可望站穩 3 成大關，除新產品外，公司也計畫以太陽下可視的半穿反技術進一步拓展兩輪市場商機，加上今年下半年部份零組件缺料訂單遞延、終端車廠需求增加等，都是推升明年車載營收比重成長的關鍵原因。

凌巨說，目前產線稼動率約維持在 7-8 成水準，公司續以少量多樣產品為主，資本支出今年將落在約 2 億元，明年則維持 2-3 億元水準。

值得關注的是，今年也適逢凌巨 25 周年，凌巨表示，這些年產業經歷許多變化，公司也經歷三次業務轉型，從第一階段 STN 產品製造，生產功能型手機、電子雞等黑白顯示螢幕，第二階段 TFT-LCD 產品製造，聚焦智慧型手機、數位相機等彩色顯示螢幕，到今日第三階段技術差異化 + 產品客製化，策略轉型聚焦利基型市場，能有今日市場地位，歸功於眾多客戶信任、供應商、相關業務合作夥伴支持。