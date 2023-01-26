〈潛力股〉凌巨聚焦工控、車載市場 營運穩健

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 近年將營運重心放在工控、車載應用市場，搶攻高值化利基型市場商機，效益也逐步浮現，去年營收不僅連兩年突破百億元大關，也創下近 5 年新高，展望今年，凌巨力拚營運維持穩定，同時持續衝刺工控、車載市場。

凌巨去年第四季營收達 26.48 億元，季增 2.99%、年減 1.6%，為近四季新高，累計去年全年營收達 104.14 億元，年增 1.41%，為連兩年突破百億元，並創五年新高，由於凌巨去年前三季每股已賺進 1.33 元，市場認為，凌巨去年每股純益將可望超越 2016 年 1.43 元水準，同樣創下近年新高。

凌巨近年將營運重心放在利基型產品市場，去年在顯示器產業中營運表現相對穩健，展望今年，凌巨預期，全年工控利基型產品營收比重將來到 46-49%、車載則可望成長至 30-33%、消費性產品 13-15%、其他則不及 8%，其中，工控利基型產品將進一步開展航運、電子充電樁、醫療等過往未觸及的市場，而車用領域也將有後視鏡等新產品可望放量。

凌巨補充，今年車載除新產品外，公司也計畫以太陽下可視的半穿反技術進一步拓展兩輪市場商機，加上去年下半年部份零組件缺料訂單遞延、終端車廠需求增加等，都將是推升今年車載營收比重成長的關鍵原因。