芮特-KY去年稅後純益年增35% 每股純益4.2元

射頻天線模組業者芮特 - KY(6514-TW) 今 (30) 日公布最新自結獲利數，2022 年第四季出貨遞延，單季稅後純益爲 963 萬元，全年稅後純益爲 1.26 億元，年增 35.48%，每股純益爲 4.2 元。

芮特 - KY2022 年第四季營收 1.28 億元，單季毛利率爲 30.67%，季增 2.87 個百分點，年增 3.42 個百分點，稅後純益 963 萬元，季減 82.49%，年減 39.13%，每股純益爲 0.32 元。

芮特 - KY 自結 2022 年全年營收爲 6.78 億元，毛利率爲 26.15%，年減 0.54 個百分點，稅後純益爲 1.26 億元，年增 35.48%，每股純益爲 4.2 元。

芮特 - KY 主要產品為射頻天線模組，包含 4G、LTE、5G、交通運輸、物聯網、智慧傳輸、無線網路（Wi-Fi 6）等應用，應用廣泛。

芮特 - KY 主管認為，芮特主要客戶都有 10 年以上合作關係，配合客戶產業應用，積極開發新項目，推動後續成長動能，目前客戶端需求正向，未來出貨訂單不錯，可望推升營運有双位數成長。

芮特 - KY 後續將持續偕同客戶開發新產品需求，擴增射頻天線模組運用廣度，尤其 IoT 應用的多元發展面向，可望使公司營收與獲利面的長期成長趨勢繼續維持。