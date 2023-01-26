小資族兔年理財術 跟著定期定額熱門ETF名單走

主計總處公布台灣 2022 年消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.95%，是金融海嘯後的最大增幅， 指標超商茶葉蛋不再一個硬幣搞定，想要對抗通膨殺傷力，除了認真工作爭取薪水成長，善用投資工具累積財富也很重要。元大投信建議，可把握股、債市 2022 年相對低點進場契機，妥善規劃一年一度的年終獎金及紅包，最「簡單、有效」的方式就是參考定期定額 ETF 名單挑選，並且以紀律投資戰勝「貪婪、恐懼」的人性，可望順利達成理財目標。

現在國內已有超過兩百檔 ETF 可選擇，投資人只要一個證券帳戶就可以開始「錢」進全球股、債市場。ETF 本身投資於一籃子標的，達到分散風險作用，投資人不需自己花時間挑選標的；而多數人並不易判斷景氣好壞、也不知何時是最佳進場點，可搭配定期定額，進一步避開全部資金一次「買在高點」的疑慮，小額分批進場、隨時可以開始，非常適合小資族起手式。

至於如何挑選 ETF，建議可以參考證交所每月都會公布的 ETF 定期定額交易戶數排名，上榜名單多為市場接受度高的標的，適合作為小資理財的「ETF 投資指南」。而從證交所 2020 年 10 月開始公布定期定額交易戶數以來，0050 與 0056 兩檔國民 ETF 的每月定期定額人數一直都名列全體 ETF 冠亞軍，截至 2022 年 12 月，0050、0056 每月定期定額人數已來到 16 萬、13 萬，大幅超越領先台積電、兆豐金、中華電等個股，顯示國內投資人對於定期定額 ETF 接受度高。

元大投信說明，ETF 的選股邏輯清楚明白，可預期性高，證交所定期定額熱門 ETF 名單也都有這樣的特色。例如 0050 布局台股上市市值前 50 大企業，與台股連動性高，想要長期參與台灣前 50 大企業成長可採定期定額 0050 方式參與，「簡單、有效」的投資成果，獲得法人及一般投資人高度認同，規模穩居台股最大基金。而元大 S&P500(00646) 投資於美股最具代表性 S&P500 指數成分股，涵蓋約八成美股市值，追蹤 500 家頂尖企業且產業多元，是美股定期定額 ETF 第一選擇。

台股高殖利率水準在全球名列前茅，另一檔國民 ETF 0056 多年來忠實反映台股高殖利率優勢，累積 12 年成功連續配息填息的紀錄，奠定國人對於台股高股息 ETF 的信任感。而另一檔高股息 ETF 大黑馬元大台灣高息低波 (00713)，是國內第一檔也是目前唯一將個股股價是否偏貴以及營運穩定度納入選股指標的高股息 ETF， 2022 年台灣加權股價指數下跌達 2 成，但 00713 含息報酬率僅下跌約 7%，因此推動規模、受益人成長，定期定額人數也大增。

而近期債券 ETF 的市場詢問度大增，主因在於「高債息」投資機會。以成立時間最長、最具代表性的元大美債 20 年 ETF(00679B) 為例，2022 年受益人數躍增六倍來到 5.1 萬人，受益人為所有債券 ETF 之冠，最近一次年化配息率為 4.28%（註）；至於配息率更高的元大投資級公司債 ETF(00720B)，投資人數更是在 2022 年翻升逾七倍，並即將在 1 月 31 日除息，年化配息率達 5.8%（註），比起台股高股息 ETF 毫不遜色。

元大投信表示，市場一般預期聯準會 2023 年將放緩升息腳步，金融市場壓力減輕，小資族可以開始逢低分批布局優質股、債標的，先享息收，布局景氣落底股、債反彈機會。

元大投信提醒，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。指數報酬率非指基金報酬率，投資人不可直接投資該指數。