蘇貞昌：將率全體閣員總辭 盼總統速派新閣揆佈展新局

年節將至，各界關注內閣改組動向，就在中央政府總預算案於立法院完成審議之際，行政院長蘇貞昌宣布，已向總統蔡英文請辭，將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局，祝福新的行政團隊能夠做得更好。

蘇貞昌今 (19) 日於臉書發文宣布，已向蔡總統請辭行政院長一職，請總統儘速指派新的閣揆。他表示，有這四年能為國家做事、為人民服務，是畢生最大的榮幸，也是時代的惠賜。

蘇貞昌指出，中央政府總預算案剛剛在立法院完成審議，他面報總統：敗選當夜，總統以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，二度要他留下。他也體悟此時辭職不管，掉頭走人，固然瀟灑，但正在立法院審議的中央政府總預算，必遭退回，要求新揆上任重送、重新審查。政局動盪，莫此為甚，只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐，夙夜匪懈。

蘇貞昌說，如今總預算案已然通過，而且在新年伊始，行政院就推出 16 項惠民措施，福國利民，並依總統核示推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，且已經立法院查照同意。

另依國安會議結論，經行政院會通過後將「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」送請立法院審議，希望開春後能給全民每人 6000 元的新春祝福。

近期內行政團隊也完成包括屏鵝公路 141 公里纜線地下化暨種樹百里 2.0、國 2 甲線、國 4 台中環線豐原潭子段等諸多重大建設，更以最快速度搶通台 9 線蘇花公路大清水隧道的坍塌路段，這都攸關國人春節返鄉出遊旅運的便利性。

蘇貞昌表示，為開創新局，再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，祝福新的行政團隊能夠做得更好。