上緯投控出售海洋風場7.5%股權 專注新材料與碳纖複材

上緯投控 (3708-TW) 今(30)日宣布，已於 1 月 18 日與美國資產管理公司 Stonepeak Partners LP 簽訂股權轉讓交易協議，將出售海洋風場 7.5% 股權予 Stonepeak，預計處分利益 6.83 億元，將於第二季前入帳，未來將專注於新材料與碳纖複材事業。

海洋風電是臺灣第一座離岸風場，2019 年底完工後，也成為亞太地區首座進入商業運轉的離岸風場。

海洋風電位於臺灣西北部苗栗縣竹南鎮外海 2 至 6 公里、水深 15 至 30 公尺處，佔地 10.27 平方公里，總裝置容量達 128MW。該風場發電量每年可提供 12 萬 8 千戶的家戶用電，並減少 24 萬 5 千噸二氧化碳排放量。

出售海洋國際股權後，上緯投控將專注於新材料與碳纖複材事業的業務與研發工作，也積極轉型，開發循環經濟可回收領域新商機，並尋求適當的收購機會，以持續提升公司獲利和股東權益。

上緯投控 2019 年淡出離岸風電開發，致力於可回收材料業務與研發，全力朝碳中和及循環經濟領域前進。上緯投控 2022 年初推出革命性創新產品可回收熱固環氧樹脂「EzCiclo 易可收」及化學降解液「CleaVER 可立解」，可應用產業廣泛，從風電葉片、印刷電路板、運動休閒到汽車產業等，都能適用。

風電應用上，上緯目前正與國際知名整機廠西門子歌美颯進行可回收風機葉片認證；運動休閒產業方面，與轉投資碳纖維自行車廠航翊合作打造全球第一台 100% 可全回收之碳纖維複材自行車。另外，上緯也針對現有複合材料推出碳纖微波回收技術及 CCUS(碳捕捉、再利用及封存)。

