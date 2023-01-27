鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)目標價調降至64元，幅度約3.03%

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台化(1326-TW)提出目標價估值：中位數由66元下修至64元，調降幅度3.03%。其中最高估值89元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予台化(1326-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立8位、保守悲觀4位。
台化(1326-TW)今(17日)收盤價為72.6元。近5日股價上漲0%，相關塑膠類指數近5日上漲0%，台灣加權指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。