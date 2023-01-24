鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至5.3元，預估目標價為77.75元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對世界(5347-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.27元上修至5.3元，其中最高估值6.53元，最低估值4.28元，預估目標價為77.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|6.53
|8.36
|最低值
|4.28
|4.09
|平均值
|5.42
|6.79
|中位數
|5.3
|6.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|48,800,000
|59,880,222
|最低值
|31,467,000
|47,121,968.97
|平均值
|43,846,578.15
|53,754,032.05
|中位數
|44,496,538.73
|53,967,166.7
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.21
|3.85
|3.58
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|43,951,087
|33,131,202
|28,286,072
|28,928,094
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/5347/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。