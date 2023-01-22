鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為66元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台化(1326-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.76元，其中最高估值3.78元，最低估值1.37元，預估目標價為66元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|3.78
|4.3
|最低值
|1.37
|1.47
|平均值
|2.66
|3.29
|中位數
|2.76
|3.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|384,395,000
|399,455,000
|最低值
|295,155,921.39
|282,495,554.56
|平均值
|356,318,282.49
|368,241,748.97
|中位數
|367,363,000
|382,998,969.64
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.56
|3.34
|4.89
|8.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|365,812,098
|253,294,668
|315,499,063
|407,859,765
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。