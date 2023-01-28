〈觀察〉新電信三雄前哨戰開打 市場競爭領域擴大

兩大電信合併案歷經將近一年，國家通訊委員會 (NCC) 農曆年前以有條件核准合併案，這也讓新電信三雄時代前哨戰正式開打，尤其三家業者用戶數更為接近，未來市場競爭將不侷限在電信領域。

電信兩大合併案台灣大 (3045-TW) 併台灣之星、遠傳 (4904-TW) 併亞太電 (3682-TW)，隨著 NCC 有條件核准通過，電信商從五家縮減至三家，產業重回三強鼎立局面。

從用戶數來看，中華電總用戶數約 1100 萬戶，台灣大 718 萬戶、台灣之星 268 萬戶、遠傳 713 萬戶、亞太電 208 萬戶，若兩大合併後各家用戶都將在千萬戶左右，其中新台灣大直逼中華電，達 986 萬戶，新遠傳則是 921 萬戶。

除了用戶數為電信商主要戰場外，近年在 5G 網路推進下，積極拓展不同領域業務，中華電除了穩住固網本業外，5G 垂直領域、ICT 專案均有大幅斬獲，目標在 5G 智慧應用市占續站龍頭寶座。

台灣大目標未來三年將加速往區域級科技電信集團目標邁進，尤其在 momo 的加持下，2025 年挑戰國內金融、製造業以外，營運規模最大的消費科技集團，全面提升個人、家庭及企業用戶的使用體驗。

遠傳則是持續在數位轉型持續創造利多，新經濟效益逐年擴大，包括資通訊、雲端服務、物聯網服務等，去年全年新經濟營收年增 18%，營收占比有逐年提升至 19.4%，預期三年內成長至 25%。