搶春節消費商機 銀行祭萬元紅包讓卡友抵信用卡帳單

搶搭後疫情與農曆假期的消費商機，銀行近期陸續推出信用卡加碼優惠，鎖定國內外旅遊、訂房、交通等提供刷卡金回饋並加碼抽獎，回饋率最高可達 10%，部分銀行更搭上普發現金話題祭抽紅包抵刷卡金，獎金最高超過 1 萬元，盼能拉抬動卡率上衝。

兆豐銀行鎖定春節消費旺季，推出旅遊回饋方案，持兆豐 Happy 卡在雄獅、東南、可樂、Agoda 等 10 大旅行社或是訂房網獲得最高 5% 回饋，搭配國際組織推出的優惠，還能享有 agoda 最高 12% 折扣、booking.com 最高 10% 回饋；另外，持卡在 klook 訂飯店刷兆豐卡輸入優惠碼就可以打 92 折。

交通優惠部分，刷「兆豐 BT21 卡」透過行動支付購買交通票券可享最高 5% 現金回饋，「e 秒刷鈦金卡」線上購票也有最高 4% 回饋，無論機票、台鐵、高鐵及客運都可使用。

另外，兆豐銀也加碼送出紅包，卡友可透過手機抽刷卡金，獎金最高可達 16888 元並可用來折抵信用卡的消費金額，刷卡金，只要是兆豐卡友即日起到 2 月 5 日天天都可以參加抽紅包活動；另外，台灣行動支付 APP 也有抽 888 元的紅包活動。

花旗 (台灣) 銀行同樣瞄準春節祭出促刷優惠，即日起到金 (2023) 年 2 月 28 日，全通路累積合格消費滿 10 萬元且完成登錄，即享易遊網 2000 元旅遊金；單筆合格消費滿 888 元以上，再享易遊網 10 萬元旅遊金抽獎機會乙次，等值歐洲雙人來回機票。

花旗銀行表示，此次針對全通路消費大方回饋，不論是國內還是海外消費，單筆付清還是分期消費，通通符合活動回饋資格，花旗卡友只要刷花旗卡並完成登錄，全通路累積合格消費滿 10 萬元，即可享易遊網 2 千元旅遊金，相當於 2% 回饋。搭配現金回饋 Plus 鈦金卡，再享筆筆 2% 回饋，回饋率可拉高至 4%。

此外，刷花旗卡單筆合格消費滿 888 元，再享易遊網 10 萬元旅遊金抽獎機會乙次，累積 2 筆 888 元以上，則可獲得兩次抽獎機會，以此類推，但要注意的是，部分抽獎與回饋採限量制，額滿即止。

華銀也參戰這波年節消費商機，刷 SnY 信用卡符合活動資格可享網購消費 5% 回饋，綁定 LinePay、街口支付、家樂福 Pay 及台灣 Pay 回饋率可提高至 10%。

華銀表示，卡友在農曆春節至 228 連假期間，只要是華得來點數平台會員且消費滿額並完成登錄，刷華銀卡一般消費累積每滿新台幣 2000 元，就能獲得 1 次抽獎機會，依此類推消費累積抽獎機會無上限。