傳泰山獨董擬3/16召開股東臨時會全面改選董事 龍邦：樂見

泰山 (1218-TW) 的經營權之爭又有新戲碼出現，市場傳出泰山審計委員會陳敏薰獨董及杜英達通過於 3 月 16 日召集股東臨時會以全面改選董事議案，大股東龍邦 (2514-TW) 今 (19) 日發表聲明表示樂見透改選讓泰山得以回歸專業經理人經營。

不過，泰山公司方面到今天中午 12 時 50 分止，尚未將泰山審計委員會此一召集股東臨時會以全面改選董事的決議，上傳到重大訊息，外界並無法知悉泰山審計委員會的此一決議內容。

龍邦發表聲明指出，龍邦為能貫徹協助泰山落實公司治理以穩健經營之衷，除已於日前向商業法院提起確認處分全家 (5903-TW) 股票的董事會決議無效之訴，同時再三呼籲泰山公司的獨立董事能善體證交所處分之旨，積極依法行使監督職權，盡快召開股臨會，全面改選適任董事，回歸治理正途。

龍邦指出，陳敏薰及杜英達兩位位獨立董事在泰山公司亂象叢生面臨危機之際為所應為，由全體股東決議選任適當之經營團隊，善盡獨立董事職責，實值讚同。

龍邦同時在聲明中強調，龍邦所作所為，恪遵法律、情理兼顧、明辨是非、唾棄抹黑，更不屑於耗費司法資源於無稽之濫訴。龍邦與泰山公司及 5 萬名股東休戚與共，將持續積極協助泰山公司去蕪存菁，健全公司體質與治理，期望泰山公司股東臨時會後脫胎換骨一展新貌。

龍邦爲泰山持股 47% 大股東，依由依審計委員會決議召集股東臨時會全面改選之外，另一途逕則必須依公司法「大同條款」，持股逾 50% 且持股滿 3 個月後，召集股東臨時會全面改選。