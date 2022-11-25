111年9、10月統一發票開獎 千萬特別獎11174120

111 年 9、10 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼為「11174120」，八位數號碼全部相同者可獲得獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「59276913」，本期中獎發票自今年 12 月 6 日開始兌領，期限至明年 3 月 5 日止。

今年 9、10 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「11174120」；特獎 (200 萬元)「59276913」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「18079936」、「20591738」、「64500205」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

財政部北區國稅局表示，為鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，自今年 7-8 月期起，增開雲端發票專屬 500 元獎項之中獎組數，由原來的 165 萬組增加為 215 萬組，再加上百萬元獎 30 組、2000 元獎 1 萬 6 千組及 800 元獎 10 萬組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達 12.17 億元，中獎機率大大提升。

國稅局說明，財政部推動統一發票兌獎多元服務措施，民眾下載「財政部統一發票兌獎 APP」，從取得發票到中獎發票兌領全程無紙化，消費時主動提示載具索取雲端發票，運用「財政部統一發票兌獎 APP」將各種載具 (如悠遊卡、一卡通、icash、信用卡、跨境電商電子郵件及會員卡等) 歸戶，領獎期間內可享自動對獎，中獎主動通知，若設定中獎獎金匯款帳戶，還可直接入帳，免貼印花稅票，不僅省下保存發票及兌獎時間，也可避免因逾期無法兌領中獎獎金的窘境。