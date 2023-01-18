鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估下修至23.99元，預估目標價為228元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.21元下修至23.99元，其中最高估值29.33元，最低估值18.95元，預估目標價為228元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|29.33
|33.72
|最低值
|18.95
|23.82
|平均值
|24.27
|27.38
|中位數
|23.99
|27.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|571,066,272.08
|621,259,029.72
|最低值
|446,196,000
|455,414,345
|平均值
|499,268,956.32
|516,394,714.24
|中位數
|505,189,000
|505,938,760.28
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|59.98
|16.34
|5.7
|20.93
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|535,238,735
|351,330,493
|354,187,665
|433,966,791
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2357/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈和碩團圓日〉童子賢首次與雙執行長公開同台 總獎金上看1.8億元
- 雙A搶抗菌商機 華碩活氧水殺菌機新品上市、宏碁推空氣清淨機
- 〈焦點股〉朋程攜杰力衝刺車用 同步強漲逾6%
- 去年全球PC出貨年減16%跌破3億台 估2024年恢復成長
- 朋程斥14.92億元參與杰力私募 持股近3成躍最大股東
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。