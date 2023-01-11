朋程斥14.92億元參與杰力私募 持股近3成躍最大股東

二極體廠朋程 (8255-TW)、IC 設計廠杰力 (5299-TW) 今 (11) 日同步公告，朋程決議斥資 14.92 億元，取得杰力私募普通股 1.5 萬仟股，持股比約 29.49%，一舉超越原先最大股東華碩 (2357-TW)，成為最大單一股東，據悉，雙方合作將著眼未來龐大的車用市場。

朋程近來動作頻頻，先前才自強茂 (2481-TW) 手中承接茂矽股權，持股比攀升至 3 成，相隔不到兩個月，再度宣布參與杰力私募，此次認購價為 99.45 元，依杰力今日收盤價 118.5 元推算，折價約 16.08%，預計此筆交易將在農曆年前完成。

隨著各國力推減碳，各大車廠積極投入電動車開發，自動化、功率元件的需求不斷增加，帶動車用電子市場急遽擴大，儘管現階段功率元件大多由國際 IDM 掌握，但國內廠商如朋程也透過垂直整合，強化產品優勢，與國際 IDM 廠競爭。

朋程表示，此次入股杰力主要是考量公司長期業務發展需求，加深並強化供應鏈垂直整合效益，藉此長期策略性投資，建立雙方穩定的業務合作關係。

杰力也看好，透過此次私募取得的資金將用於開發新產品及技術、購買研發設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需求。