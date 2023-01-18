海關查緝中國製走私零食 近2年攔截逾3000件 螺螄粉最大宗

螺螄粉等中國食品輸台成為近期熱議話題。根據財政部關務署統計，海關近 2 年共已查獲 3320 件、重達 24 萬 7066 公斤未經許可進口的中國加工食品，全都按照個案的違規情節，依海關緝私條例裁處。

經濟部日前表示，包括螺螄粉、調味花生及魔芋爽等來自中國的加工食品，目前尚未准許進口；換言之，不論實體通路或電商所銷售的產品，都會遭認定走私或是虛報，必須強制下架。

關務署從 2021 年到 2022 年期間，海關在近 2 年內共已查獲 3320 件、重量共 24 萬 7066 公斤的中國加工食品，其中又以螺螄粉為大宗，件數與重量皆超越調味花生與魔芋爽。

根據關務署統計，來自中國所製的螺螄粉共查獲 791 件、重量 8400 公斤，調味花生則有 634 件、重量 8109 公斤，至於魔芋爽也有 92 件、查獲重量約 913 公斤。

關務署表示，包括螺螄粉、調味花生、魔芋爽等中國大陸製食品，均非屬經濟部公告准許輸入之大陸物品，一旦查獲虛報或走私，將依法沒入銷毀貨物及處以罰鍰。

此外，關務署轄下的基隆關及台北關也已在 1 月 16 日至 18 日期間，透過跨部會共同合作方式，分別赴新北市及桃園市涉案廠商進行檢查，並扣押疑似走私之中國製螺螄粉 5920 包、重量約 1930 公斤。

關務署表示，查扣的螺螄粉目前暫時存放在海關私貨倉庫，待海關調查相關事證，將儘速依法裁處。

關務署強調，海關將持續於邊境攔截未開放進口之大陸製食品，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，呼籲業者或民眾切勿非法進口未開放大陸製食品，以免觸法。