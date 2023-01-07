印度5G快速滲透 電信巨頭Jio服務已涵蓋至50座城市

印度電信商正在大力佈署 5G ，據印度電信部消息人士指出，兩大電信巨頭巴帝電信、Jio 光是上個月，便建置上萬座 5G 基站，Jio 目前已在 50 多個城市推出 5G 服務，巴帝電信也正快速增加滲透率，隨著電信商大力推動 5G 服務，印度可望成為下一個龐大網通需求市場，國內廠商也可望搶食商機。

印度電子資訊技術部指出，截至去年 11 月巴帝電信與 Jio 已在印度建置 2.1 萬座 5G 基站，加上 12 月建置規模，目前印度已擴建逾 3 萬座，現階段有 3 成基站仍聚集在首都德里周圍。

印度電子資訊技術部表示，目前 Jio 5G 基站建置進度較快，主因 Jio 正以獨立組網 (SA, 專網) 形式建置網路，而巴帝電信非專網 (NSA) 形式。SA 必須建置新的 5G 基地台，核心網路使用 5G 架構，不再依賴 4G，傳輸速率不受限制；而 NSA 採 4G 和 5G 基地台並存方式，初期所需投入的資源成本也較低，相對傳輸速率會受限。

除了基站建置，兩大電信商也同步在大城市搶先推出 5G 測試版服務，Jio 目前已在全印度 50 多個城市推出服務，包含德里、孟買、加爾各答、邦加羅爾、清奈等地，該公司目標 5G 要在今年底覆蓋全印度。

巴帝電信目前則以在 17 座城市提供 5G 服務，同樣與 Jio 首先佈署在印度大城市，如得理、孟買、邦加羅爾等地，目標 2024 年第一季覆蓋全國。設備供應商方面，目前 Jio 主要設備商為諾基亞與愛立信，巴帝電信除了愛立信、諾基亞以外，還包含三星。

印度兩大電信商動作頻頻，也成為國內網通廠布局焦點，合勤控 (3704-TW) 表示，目前與已與主要電信商接洽，去年開始出貨光纖設備給其中一家電信商，也正積極向當地業者推局端設備 OLT 等產品，預計印度布局這 2 年將開始放量，現階段出貨水準約 20 萬台，預計未來可望倍增至 40-50 萬台。

中磊 (5388-TW) 看好當地市場需求也開始印度設廠出貨，事實上，中磊已在印度佈局多年，過去曾與巴帝電信合作推出支援 O-RAN 的虛擬化小基站，加上巴帝電信也有計劃今年正式推出 O-RAN 服務，可望為中磊出貨添動能。