〈貴金屬盤後〉金價連三日大漲中斷 滑落九個月高點 

黃金期貨周二 (17 日) 下跌，從上周連三日大漲中喘息，但收盤仍守住每盎司 1900 美元整數關卡。

2 月交割的紐約黃金期貨價下跌 11.80 美元或 0.6%，收在每盎司 1909.90 美元。

美元指數周二盤中上漲 0.2% 至 102.4077，由於黃金以美元計價，美元升值代表海外買家買入成本變高。儘管如此，美元本月累計下滑逾 1%。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 認為，黃金只是出現微幅拉回，在美元偏弱和通膨疑慮仍高漲的環境下，黃金仍有支撐。

目前交易員預估，美國聯準會 (Fed)2 月開會升息 1 碼 (25 個基點) 的機率達到 90.6%，並押注利率將於 6 月觸頂。根據大多數 Fed 官員的預期，美國利率將保持在 5% 以上直到明年。

花旗集團執行長佛瑞瑟 (Jane Fraser) 周二受訪時則預測，Fed 可能在春末或夏初時放緩升息的腳步。

另一方面，中國周二公布 2022 年經濟成長率僅 3%，但官員在世界經濟論壇 (WEF) 上樂觀表示，中國經濟重啟可能讓全球成長超乎預期。

中國在農曆年前的黃金買盤正在增溫，高盛上周五表示，看好金價今年將保持在約 1950 美元左右。

消費者正在等待美國本周三將公布的一連串經濟數據，包括生產者物價指數 (PPI)、零售銷售、製造業生產。

德國商業銀行分析師則警告，因市場利率預期與 Fed 預測和談話內容之間存在分歧，如果市場觀點變得更貼近 Fed，黃金就會拉回。

StoneX 歐洲中東和亞洲市場分析主管 Rhona O’Connell 表示，黃金市場此刻明顯超買、即將面臨修正，但整體來說市場情緒仍偏向友善。

她認為，雖然黃金是否已經完全反映 Fed 升息循環仍有待觀察，但歐洲的經濟不確定性、新興市場因美元過強和高利率所面臨的風險，以及地緣政治環境，仍為黃金提供支撐，同時，白銀也從中收益。

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