〈金兔報喜〉過年瘋買彩券、刮刮樂 四種玩法一次看懂

金兔來報喜，許多民眾在過年期間都會和親朋好友一起到彩券行試試手氣，除了彩券包牌外，甚至買下整本刮刮樂，台彩今年加碼總獎金 9 億元，創近 6 年新高，其中，大樂透連開 17 天，創史上最長紀錄，另加碼 360 組 100 萬元「春節大紅包」，威力彩頭獎也將機動加碼 2 億元，讓人從小年夜一路玩到元宵節，天天都有成為億萬富翁的機會。

一、大樂透

台彩表示，大樂透從 1 月 20 日起連續 17 天每天開獎，一路從小年夜開獎至 2 月 5 日元宵節，民眾每天都有獲得億元頭獎的機會，同時，活動期間加碼 360 組 100 萬元「春節大紅包」獎項，加碼金額 3.6 億元，自 1 月 20 日起至 1 月 24 日每期各加開一組 9 個號碼，只要對中其中 6 個號碼，就有機會獲得 100 萬元春節大紅包。

台彩進一步指出，若 360 組 100 萬元春節大紅包未全數送出，之後每期仍將繼續加開春節大紅包獎號，直到 360 組 100 萬元獎金全部送出，或是到 2 月 5 日為止，提供民眾一次對中億元頭獎、百萬獎項的雙重機會。

二、威力彩

台彩表示，1 月 16 日起至 3 月 16 日威力彩頭獎視實際累積金額，將機動加碼 2 億元，若前期累入頭獎金額未達 3 億元，當期頭獎將加碼 2 億元，活動期間以加碼 1 次為限。

三、BINGO BINGO 賓果賓果

BINGO BINGO 賓果賓果每 5 分鐘開獎一次，自 1 月 14 日至 1 月 29 日獎金加碼 16 天，其中「基本玩法」1~6 星 9 個獎項獎金加碼、「猜大小」與「猜單雙」各 2 個獎項獎金倍數由 6 倍提高為 7 倍。

四、刮刮樂

今年農曆年前，台彩已發行 13 款新春限定刮刮樂，獎項多、獎金高，100 萬元 (含) 以上的獎項高達 1092 個，創下歷年春節前發行百萬獎項個數新高紀錄。其中，全民期待的新春限定「2000 萬超級紅包」的總獎金與各獎項個數也破紀錄，頭獎金額全年最高 2000 萬元共有 7 個，二獎 200 萬元 + 賓士休旅車共有 10 個，三獎 100 萬元多達 850 個，總獎項個數超過 589 萬個，總獎金逾 127 億元，總中獎率 69.33%。

廣受民眾喜愛的「1200 萬大吉利」，每張售價 1000 元，共有 6 個頭獎 1200 萬元，是面額 1000 元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，二獎 100 萬元共有 175 個，頭獎與二獎獎項個數皆為歷年發行最多，總中獎率高達 70%。

每張售價 500 元的「五路財神」，頭獎 500 萬元共有 8 個，為歷年最多，總獎金逾 21 億元，也是歷次發行最高；模擬樂透開獎機為遊戲主題的「無敵開獎機」每張售價 300 元，共有 4 個頭獎 300 萬元。

每張售價 200 元共 2 款刮刮樂新品各具特色，「金兔報喜」500 個最高獎金 10 萬元，總中獎率 50.34%、平均兩張就有一張中獎；「恭喜發財」頭獎 200 萬元共 6 個；每張售價 100 元的「好運旺來」與「招財兔」，遊戲玩法簡單有趣。

年度生肖主題限定款「金兔獎」每張售價 500 元，中獎率 100%、張張都有獎，頭獎 300 萬元共有 14 個，總獎項共 750 萬個，總獎金逾 25.5 億元；每張售價皆為 200 元的「大三元」以及「好運連發」，頭獎 200 萬元各有 6 個。

採套票設計的「兔年行大運」每張售價 100 元，票面上新春裝扮的 Q 版兔子可愛討喜，最高獎金 5 萬元多達 100 個，總中獎率 50.1%，平均每兩張就有一張中獎；應景的「財神迎春」每張售價 100 元，頭獎 50 萬元共 5 個。