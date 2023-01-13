統一超多個事業體擺脫疫情衝擊 今年有望賺逾1股本

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 去年合併營收 2902.42 億元，年增 10.47%，連續 7 年創新高紀錄，展望後市，統一超表示，營運已擺脫疫情干擾並持續升溫，法人則認為，統一超轉投資多個事業體今年有望回到疫情前水準，菲律賓 7-ELEVEN、星巴克和統一速達等穩定貢獻獲利，今年有望再度挑戰賺超過 1 個股本。

統一超指出，去年透過積極展店、線上線下策略整合帶動成長，營運擺脫疫情干擾，並持續升溫中。

展望後市，在統一超深耕 OPENPOINT 會員生態圈的利基下，門市據點串聯 4 大智能服務，包括迷你商店「智 FUN 機」、外送平台「OPENNOW」、網購平台「i 預購」和社群團購「i 划算」，均朝向 24 小時全通路經營發展，進一步發揮密集據點的優勢。

去年台灣 7-ELEVEN 會員數已超過 1550 萬，其中，就 12 月來看，會員消費金額年增 2 成、貢獻營收比重達 6 成。

統一超表示，1 月起 7-ELEVEN 積極掌握春節商機，近期攜手 foodomo 搶外送包裹併買商機，推包裹店轉宅服務，全力架構生活型服務平台。

統一超今年全年在台展店目標為 250-300 間，隨著疫情影響式微，法人認為整體費用支出成長性將較去年趨緩。

此外，菲律賓展店也持續受法人看好，全年總開店數預計將回到疫情前一年開 300 店的水準，總店數有望突破 3200 間，有助提升對廠商採購的議價能力，進而拉升毛利表現。

隨著營運成長無虞，法人估計，統一超去年全年每股純益有望接近 10 元，而今年每股純益更有望達 11 元左右。