盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至121.0元，漲幅達7.08%

博智(8155-TW)17日12:26股價上漲8元，報121.0元，漲幅7.08%，成交3,361張。
博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。
近5日股價上漲0.44%，櫃買指數下跌0.23%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+206 張
- 外資買賣超：+237 張
- 投信買賣超：-59 張
- 自營商買賣超：+28 張
- 融資增減：+40 張
- 融券增減：+27 張
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