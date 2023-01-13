盤中速報 - 康控-KY(4943)股價殺至跌停，跌停價13.6元，成交331張

康控-KY(4943-TW)13日12:04下跌1.5元，股價跌停報13.6元，委買76張、委賣18張，成交331張。

主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日上漲1.99%。

康控-KY(4943-TW)近5日股價下跌18.16%，台灣加權指數上漲3.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-18 張
  • 外資買賣超：-18 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-33 張
  • 融券增減：0 張

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