鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至21.12元，預估目標價為152元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由21.71元下修至21.12元，其中最高估值45元，最低估值2.36元，預估目標價為152元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|45
|13.21
|最低值
|2.36
|-0.38
|平均值
|22.42
|7.94
|中位數
|21.12
|9.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|406,216,000
|298,973,726.14
|最低值
|244,350,000
|223,975,000
|平均值
|299,857,318.7
|271,096,931.54
|中位數
|282,311,018.95
|280,719,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|45.57
|5.06
|0.02
|0.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
|169,236,653
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。