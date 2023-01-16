鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至135.59元，預估目標價為2050元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由136.54元下修至135.59元，其中最高估值169.47元，最低估值111.54元，預估目標價為2050元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|169.47
|189.36
|最低值
|111.54
|101.45
|平均值
|135.29
|146.36
|中位數
|135.59
|145.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|54,199,385.4
|60,551,993.87
|最低值
|44,957,000
|44,109,045
|平均值
|49,304,142.34
|54,253,475.51
|中位數
|49,377,133.71
|55,339,757.77
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|139.28
|182.9
|210.7
|181.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|46,962,402
|55,944,489
|60,745,008
|49,952,158
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3008/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。