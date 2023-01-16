鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至135.59元，預估目標價為2050元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由136.54元下修至135.59元，其中最高估值169.47元，最低估值111.54元，預估目標價為2050元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 169.47 189.36
最低值 111.54 101.45
平均值 135.29 146.36
中位數 135.59 145.97

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 54,199,385.4 60,551,993.87
最低值 44,957,000 44,109,045
平均值 49,304,142.34 54,253,475.51
中位數 49,377,133.71 55,339,757.77

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 139.28 182.9 210.7 181.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		 46,962,402 55,944,489 60,745,008 49,952,158

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3008/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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