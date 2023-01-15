岱稜科技推動環境永續 年終尾牙率領員工減塑做公益

亞洲第一、全球前二大的印刷燙金材料製造商岱稜科技 (3303-TW)，在防疫控管下，今 (15) 日於麻豆岱稜科技三廠舉辦「金兔迎春年終減塑公益園遊會」尾牙活動，除了主場的園遊會、十萬大獎摸彩、舞台表演，還有二手市集、親子 DIY 等活動，邀請員工攜家帶眷一起同樂，犒賞員工一整年的辛勞。

今年岱稜尾牙以「減塑做公益」為園遊會主軸，與環境保護協會合作辦理「說到做到愛地球」行動講座，鼓勵員工和眷屬當天自備環保餐具、提袋來參加，憑環保餐具購買美食，現場攤商就會幫你捐 5 元做公益。現場更設置「環保餐具租借攤位」提供餐具租借服務，減少使用一次性拋棄式塑膠用具，以具體實踐日常生活減塑。

同時，今天活動還有規劃 8 攤的二手好物義賣攤位，其義賣商品全由岱稜員工自發性捐贈，經由市集的轉賣來賦予舊物新價值、新生命，當日售出的善款及未售完的物資，也將全數捐贈給北台南家扶中心。岱稜集團董事長夫人更親自揮毫春聯參加員工義賣，共同為台南地區弱勢家庭的學生上學盡一份心力。

推動岱稜永續 ESG 的人資長蔡宜芳表示，我們生活中無時無刻都充斥著選擇，而這個選擇可能可以友善環境，但也可能間接成為環境的負擔。因此，在今年岱稜尾牙執行過程中，我們遵守不浪費資源，以及佈置以可回收重複使用為原則，針對場地佈置、獎盃設計、攤商選擇及整體規劃等發揮創意與巧思，將綠色行動的價值發揚光大。

岱稜科技為感謝資深員工的付出及員工積極參與公益活動，現場除了頒給今年 34 名資深員工萬元以上的久任獎金外，更抽出超過 160 個大獎，當抽出 2 名 10 萬大獎時，現場更是 high 翻天。

曾任職岱稜科技 20 年的員工分享，岱稜科技伴隨著他走過人生不同的階段，這裡不僅是一間有溫度的公司，更像是一個家庭，在這裡遇到的每個人都是好夥伴、好戰友，未來將持續堅守崗位，一起與公司成長茁壯。

岱稜科技本次活動的舞台表演另一大亮點是邀請在地大山國小二胡社團的小朋友參與舞台演出，大山國小校長王怡方表示，非常感謝岱稜科技能提供學生表演機會，岱稜深耕麻豆超過 30 年，因此，自 2021 年起，每年都捐贈十萬元教育金給大山國小的二胡社團，希望透過企業的力量，為在地國小注入更多的藝文資源，讓小朋友都能夠有多元的學習機會。

岱稜科技董事長蔡國龍指出，感謝大山國小學生精彩的表演節目，增添園遊會熱鬧氛圍，也由衷感謝集團員工在「減塑公益」活動的配合，不用一次性拋棄式塑膠產品，減少對環境與海洋的傷害，以行動帶來正面改變，共同關懷在地、守護地球環境。