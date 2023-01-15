鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至5.84元，預估目標價為42.88元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.12元下修至5.84元，其中最高估值7.9元，最低估值3.83元，預估目標價為42.88元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.9
|6.95
|最低值
|3.83
|4.24
|平均值
|5.95
|6.33
|中位數
|5.84
|6.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|561,037,632
|554,246,721.01
|最低值
|224,141,000
|226,607,000
|平均值
|457,145,840.45
|425,153,375.79
|中位數
|475,969,045.44
|452,238,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|10.34
|4.76
|3.95
|4.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|625,962,605
|555,887,198
|473,926,046
|584,453,274
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2882/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈富邦謝年會〉走過防疫險風暴 蔡明忠首度向股東道歉
- 權王股王兩樣情 台股漲92點收14824點 周線連2紅
- 迎年後求職潮 金控雙雄合計徵才1.27萬人
- 台股量縮觀望守住14700點 三大法人買超25.29億元
- 電子股壓低 台股上沖下洗量縮小跌19點收14731點
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。