〈鴻海線上嘉年華〉劉揚偉：全球擴充布局今年開花結果 相信一年比一年好

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日舉辦 2023 線上嘉年華，今年以「相信鴻海」為主題，董事長劉揚偉致詞時指出，今年疫情影響將逐漸消散，全球擴充布局將在今年開花結果，相信明年一定會更好、一年會比一年好。

劉揚偉表示，過去一年很艱辛，很大的挑戰、很不容易，面臨新冠疫情、區域衝突、零組件短缺，這些不利因素壟罩大環境，鴻海持續做大做好做穩，再次用成績單讓客戶夥伴投資人相信鴻海。

劉揚偉指出，鴻海這一年在全球各地繼續開疆闢土，在既有 ICT 的基礎上，提出 BOL、CDMS 的全新營運模式，也獲得合作夥伴歡迎，在中國、美洲、東南亞持續擴充規模，都將在今年將陸續開花結果。

另一方面，他也透露，鴻海布局 3+3 新領域將有更多客戶加入，業務會更多元化，2 月鴻海將過 49 歲的生日，半個世紀已經是 100 多萬名員工、173 個全球據點，綿密全球布局就是集團最堅強的競爭力。

至於在 ICT 產業上，鴻海一直面臨新的競爭對手挑戰，劉揚偉認為，這非常正常，市場也常有對鴻海前景不樂觀的看法，但公司始終用數字成績來說話，用實際行動打破謠言。

他強調，鴻海每一次遇到挑戰、乘風破浪，都是靠每個鴻海富士康同仁跟眷屬支持，也特別向各位員工家屬表達感謝。