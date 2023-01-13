滙豐台灣強化營運戰力 新任董座改由亞太區營運長紀睿明出任

滙豐 (台灣) 銀行今 (13) 日宣布，新任董事長將由滙豐集團亞太區營運長暨集團總經理紀睿明 (David Grimme) 接任，將借重紀睿明在數位科技、營運韌性等專長，帶領滙豐 (台灣) 銀行持續穩健成長。

滙豐 (台灣) 銀行前任董事長陳紹宗配合集團業務規劃，日前正式辭任滙豐 (台灣) 銀行董座，董座遺缺董事會今日拍板由滙豐集團亞太區營運長暨集團總經理，同時也是滙豐集團亞太區業務管理委員會成員的紀睿明接任。

滙豐 (台灣) 銀行總經理陳志堅表示，滙豐集團長期以亞洲為策略中心，在台灣深耕近 40 年，台灣是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，將借重紀董事長在數位科技、營運韌性、業務轉型, 以及推動永續發展上皆有豐富的經驗。

滙豐 (台灣) 銀行指出，紀睿明接任董事長將使滙豐 (台灣) 董事會成員更多元化，不僅符合未來趨勢也能確保滙豐 (台灣) 銀行在穩健多元的基礎下持續成長。

紀睿明畢業於美國普渡大學，獲得科技工業管理學士學位，1990 年加入滙豐集團後，陸續在美國、英國、菲律賓、馬來西亞及香港等市場擔任多項職務，包含滙豐集團全球個人金融及財富管理業務營運長、全球作業營運主管、東亞地區營運長，以及其他多項職務，金融歷練完整豐富。