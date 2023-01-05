花旗台灣新董座 前菲律賓區總裁安孚達出任

花旗 (台灣) 銀行今 (5) 日舉行董事會，通過由前花旗集團菲律賓區總裁、曾任台灣消金事業群營運長的安孚達 (Aftab Ahmed) 接替今 (2023) 年元旦退休的前董座莫兆鴻擔任董事長，並將呈報主管機關核准。

Aftab 在花旗服務逾 40 年，期間曾任花旗集團多項高階主管職務，包括埃及區總裁、匈牙利區總裁、巴基斯坦消費金融事業群負責人、紐西蘭企業金融負責人、北美零售分行拓展暨營運主管、新加坡消金財務主管暨亞太區銷售發展總監，也分別在台灣、德國擔任消費金融事業群營運長。

花旗 (台灣) 銀行表示，Aftab 積極參與並推動花旗在個別國家與區域市場的計劃，包括拓展分行版圖、吸引客群並深化關係，以及建構穩健的投資組合。

花旗集團北亞與東亞區事業群負責人 Tim Monger 表示，台灣是花旗在亞太地區最重要的市場之一，期待 Aftab 持續推動花旗台灣業務成長。

新上任的 Aftab 則表示，感謝莫兆鴻先生 28 年來對花旗集團的貢獻，在他領導下花旗台灣業務一直維持強勁表現，並順利推動消費金融業務轉移，期待在此一基礎上，持續支持客戶，並致力推動台灣業務成長。

花旗於 1964 年在台成立辦事處迄今，深耕台灣近 60 年，是台灣最大的外商銀行，未來將持續聚焦企業所需，深耕台灣，協助企業永續發展。