〈新金寶集團尾牙〉泰金寶今年泰國再開出4座廠 兩年內員工數翻倍

新金寶集團今 (13) 日睽違三年舉行實體年度尾牙，預告集團旗下泰金寶 - DR(9105-TW) 將持續擴充泰國產能，今年底前將再開出 4 座工廠，其中 3 座將落在碧武里新的工廠園區中，新金寶集團營運長鄒孔訓更預期，隨著新廠逐步上線投產後，兩年後泰國員工人數將從目前約 2.5 萬人翻倍至 5 萬人。

鄒孔訓說，去年泰金寶營收達到 48 億美元、年增 24%，預期全年獲利也將有一定程度成長，同時配合需求、泰國兩大園區工廠皆已近飽和，去年集團規劃再投資設立一個面積達 51.3 萬平方米的工廠園區，新園區也將較既有馬哈差、碧武里園區合計約 46 萬平方米大。

在擴產規劃上，鄒孔訓指出，今年底前將再開出 4 座工廠，其中，上半年既有的馬哈差園區會再增加 1 座工廠，同時新園區內也會有 1 座新工廠上線，其餘則力拚在年底前完成、明年上線，值得注意的是，泰金寶針對新園區規劃也已向泰國投資局、海關總署申請免稅區。

鄒孔訓補充，第三個工廠園區面積較前兩個大的原因，有一部分即是考量生產基地不要太分散，並預告兩年之內泰國當地的從業人員，可望從目前 2.5 萬人提升至 5 萬人。

展望今年，鄒孔訓說，2023 年是詭譎多變的一年，但泰金寶不會因為這樣的變數躊躇不前，反而充滿期待，尤其集團已在泰國布局超過 30 年，在生產效率、品質上可望有一定優勢，相信未來豐收可期。

新金寶集團董事長許勝雄則透露，泰金寶明年在網通、手持裝置上將有新斬獲，且他相當看好金寶 (2312-TW)、泰金寶在東南亞持續深耕，尤其新金寶集團是最早布局東南亞的廠商，今年底泰國廠可望從原 12 座提升至 16 座，若再加上關係企業仁寶 (2324-TW)，整個金仁寶集團在 9 個國家將有逾 58 座工廠。